Atelier imprime ton style Mulhouse

Samedi 2025-10-22 14:00:00

2025-12-20 17:00:00

2025-10-22 2025-12-20

Découvrez le musée à travers une visite ludique et participative, grâce au livret-jeu préparé par notre médiatrice Anne Baumann. La visite est suivie d’un atelier d’impression à la planche où chaque enfant peut personnaliser un tee-shirt, un cropped top, un bandana ou un tote-bag. Atelier ouvert aux enfants à partir de 7 ans, seuls ou en famille. Réservation obligatoire. Les inscriptions sont possibles jusqu’au dimanche précédant l’atelier, avant 17h30.

Découvrez le musée à travers une visite ludique et participative, grâce au livret-jeu préparé par notre médiatrice Anne Baumann. Elle vous dévoile l’histoire des Indiennes et l’art d’imprimer le textile au fil des siècles à travers la recherche artistique et l’innovation technique. La visite est suivie d’un atelier d’impression à la planche où chaque enfant peut personnaliser un tee-shirt, un cropped top, un bandana ou un tote-bag selon ses envies et son propre style.

Atelier ouvert aux enfants à partir de 7 ans, seuls ou en famille. Réservation obligatoire, groupe limité à 15 enfants, sous réserve de 5 participants. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

English :

Discover the museum through a playful, participative tour, thanks to a booklet-game prepared by our mediator Anne Baumann. The tour is followed by a block-printing workshop where each child can personalize a T-shirt, cropped top, bandana or tote-bag. Open to children aged 7 and over, alone or with family. Reservations required. Registrations are accepted until 5:30 p.m. on the Sunday preceding the workshop.

German :

Entdecken Sie das Museum bei einem spielerischen und partizipativen Besuch mithilfe eines Spielbuchs, das von unserer Vermittlerin Anne Baumann vorbereitet wurde. Im Anschluss an die Führung findet ein Druckworkshop statt, bei dem jedes Kind ein T-Shirt, ein Cropped Top, ein Bandana oder eine Tote Bag selbst gestalten kann. Der Workshop ist offen für Kinder ab 7 Jahren, allein oder mit der ganzen Familie. Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen sind bis zum Sonntag vor dem Workshop bis 17:30 Uhr möglich.

Italiano :

Scoprite il museo attraverso una visita divertente e interattiva, grazie al libro-gioco preparato dalla nostra mediatrice Anne Baumann. La visita è seguita da un laboratorio di stampa a blocchi in cui ogni bambino può personalizzare una maglietta, un top, una bandana o una tote-bag. Il laboratorio è aperto ai bambini dai 7 anni in su, da soli o in famiglia. La prenotazione è essenziale. Le iscrizioni sono aperte fino alle 17.30 della domenica precedente il laboratorio.

Espanol :

Descubra el museo a través de una visita lúdica e interactiva, gracias al libro-juego preparado por nuestra mediadora Anne Baumann. Después de la visita, se organizará un taller de estampación de bloques en el que cada niño podrá personalizar una camiseta, un cropped top, un pañuelo o una tote-bag. El taller está abierto a niños a partir de 7 años, solos o en familia. Imprescindible reservar. Las inscripciones están abiertas hasta las 17.30 h del domingo anterior al taller.

