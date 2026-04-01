Mulhouse

Atelier imprime ton style

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Découvrez le musée à travers une visite ludique et participative, grâce au livret-jeu préparé par la médiatrice Anne Baumann. Elle vous dévoile l’histoire des Indiennes et l’art d’imprimer le textile au fil des siècles. La visite est suivie d’un atelier d’impression à la planche où chaque enfant peut personnaliser un tee-shirt, un cropped top, un bandana ou un tote-bag. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire.

Découvrez le musée à travers une visite ludique et participative, grâce au livret-jeu préparé par notre médiatrice Anne Baumann. Elle vous dévoile l’histoire des Indiennes et l’art d’imprimer le textile au fil des siècles à travers la recherche artistique et l’innovation technique. La visite est suivie d’un atelier d’impression à la planche où chaque enfant peut personnaliser un tee-shirt, un cropped top, un bandana ou un tote-bag selon ses envies et son propre style.

Atelier ouvert aux enfants à partir de 7 ans, seuls ou en famille. Inscription obligatoire, jusqu’au dimanche précédent l’atelier, avant 17h30. .

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

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English :

Discover the museum through a playful, participatory tour, thanks to a booklet-game prepared by mediator Anne Baumann. She reveals the history of the Indiennes and the art of textile printing over the centuries. The tour is followed by a block-printing workshop where each child can personalize a tee-shirt, cropped top, bandana or tote-bag. Ages 7 and up. Booking essential.

L’événement Atelier imprime ton style Mulhouse a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace