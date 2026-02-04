Atelier Impro à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage
Atelier Impro à La Bigaille La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage samedi 4 avril 2026.
Atelier Impro à La Bigaille
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
La Bigaille vous propose un atelier d’impro théâtrale
.
La Bigaille Bar associatif La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lagrandeechelle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Improv workshop at La Bigaille
La Bigaille offers an impro workshop
L’événement Atelier Impro à La Bigaille Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes