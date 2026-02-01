Atelier Impro autour du clown Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. Yssingeaux

Atelier Impro autour du clown

Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire





Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 16:00:00



2026-02-22

Mené par Sabrina Jacquet.

Atelier Impro autour du clown et des émotions.

Grâce au nez, s’autoriser à traverser toutes nos émotions dans la spontanéité et la légèreté du jeu d’improvisation.

Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 98 36 20 metyssart43@gmail.com

English :

Led by Sabrina Jacquet.

Improv workshop on clowning and emotions.

Use your nose to let yourself go through all your emotions in the spontaneity and lightness of improvisation.

L’événement Atelier Impro autour du clown Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire