ATELIER IMPROVISATION Bel-Air-Val-d’Ance

ATELIER IMPROVISATION

189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’improvisation est d’abord un travail sur les émotions.

Il y a 4 types d’improvisation ludique, simulation, training et créative. Elles nécéssitent pas le même niveau d’engagement émotionnel.

Atelier à partir de 16 ans.

Dans un cadre bienveillant et joyeux.

Possibilité repas du midi.

Proposé par La Passerelle.

L’improvisation est d’abord un travail sur les émotions. Elle amène à répondre à des questions existentielles sur les personnages, ce qui aide le comédien et la comédienne à sublimer ses propres interrogations.

L’improvisation aide à développer son imaginaire verbal et corporel, sa capacité à écouter l’autre et à se concentrer, à construire avec l’autre une histoire et à développerune palette émotionnelle. Cela permet de gagner en confiance et en estime de soi.

L’improvisation permet aussi de prendre conscience qu’il existe toutes sortes de points de vue face à une situation complexe, alors cela peut agir en termes de compréhension du monde, du sien, de celui de l’autre.

Il y a 4 types d’improvisation ludique, simulation, training et créative. Elles nécéssitent pas le même niveau d’engagement émotionnel.

Atelier à partir de 16 ans.

Dans un cadre bienveillant et joyeux.

Possibilité repas du midi.

Proposé par La Passerelle. .

189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.dubois@gmail.com

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English :

Improvisation is first and foremost about working with emotions.

There are 4 types of improvisation: playful, simulation, training and creative. They require different levels of emotional commitment.

For ages 16 and up.

In a friendly, happy atmosphere.

Lunch available.

Proposed by La Passerelle.

L’événement ATELIER IMPROVISATION Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT Langogne