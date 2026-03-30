ATELIER IMPROVISATION Bel-Air-Val-d’Ance
ATELIER IMPROVISATION Bel-Air-Val-d’Ance samedi 11 avril 2026.
ATELIER IMPROVISATION
189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’improvisation est d’abord un travail sur les émotions.
Il y a 4 types d’improvisation ludique, simulation, training et créative. Elles nécéssitent pas le même niveau d’engagement émotionnel.
Atelier à partir de 16 ans.
Dans un cadre bienveillant et joyeux.
Possibilité repas du midi.
Proposé par La Passerelle.
L’improvisation est d’abord un travail sur les émotions. Elle amène à répondre à des questions existentielles sur les personnages, ce qui aide le comédien et la comédienne à sublimer ses propres interrogations.
L’improvisation aide à développer son imaginaire verbal et corporel, sa capacité à écouter l’autre et à se concentrer, à construire avec l’autre une histoire et à développerune palette émotionnelle. Cela permet de gagner en confiance et en estime de soi.
L’improvisation permet aussi de prendre conscience qu’il existe toutes sortes de points de vue face à une situation complexe, alors cela peut agir en termes de compréhension du monde, du sien, de celui de l’autre.
Il y a 4 types d’improvisation ludique, simulation, training et créative. Elles nécéssitent pas le même niveau d’engagement émotionnel.
Atelier à partir de 16 ans.
Dans un cadre bienveillant et joyeux.
Possibilité repas du midi.
Proposé par La Passerelle. .
189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.dubois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Improvisation is first and foremost about working with emotions.
There are 4 types of improvisation: playful, simulation, training and creative. They require different levels of emotional commitment.
For ages 16 and up.
In a friendly, happy atmosphere.
Lunch available.
Proposed by La Passerelle.
L’événement ATELIER IMPROVISATION Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT Langogne
À voir aussi à Bel-Air-Val-d'Ance (Lozère)
- ATELIER BEAUTÉ Bel-Air-Val-d’Ance 11 avril 2026
- SOIRÉE CHARLOT Bel-Air-Val-d’Ance 11 avril 2026
- Du Gévaudan au Velay Bel-Air-Val-d’Ance Lozère 1 mai 2026
- Bel Air Bel-Air-Val-d’Ance Lozère 1 mai 2026
- SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2026 UN FIL A LA PAGE Bel-Air-Val-d’Ance 6 juin 2026