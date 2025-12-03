Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes

Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Gratuit : oui Adulte

Venez découvrir une sélection de documents télévisuels et radiophoniques autour de la littérature policière tout en vous initiant à la consultation des archives de l’Institut national de l’Audiovisuel.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/