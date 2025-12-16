Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 15:30 –

Gratuit : oui Adulte

Plongez dans la mémoire des médias : l’Inathèque vous ouvre ses archives ! Apprenez à consulter sur les postes dédiés les millions d’heures de radio, télévision, web et cinéma proposées par l’Institut national de l’Audiovisuel.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/