Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes

Atelier Inathèque Mercredi 3 décembre, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T15:30:00 – 2025-12-03T16:30:00

Fin : 2025-12-03T15:30:00 – 2025-12-03T16:30:00

Venez découvrir une sélection de documents télévisuels et radiophoniques autour de la littérature policière tout en vous initiant à la consultation des archives de l’Institut national de l’Audiovisuel.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

