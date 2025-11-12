Atelier individuel maquillage Le Panier du Bien-Être Saint-Pol-de-Léon

Atelier individuel maquillage

Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12 2025-11-15

Angélique, esthéticienne et facialiste, propose une heure d’entretien individuel pour apprendre à sublimer naturellement son visage avec des conseils maquillage et conseils pratiques pour prendre soin de sa peau au quotidien. .

Le Panier du Bien-Être 3 rue au Lin Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 00 94

