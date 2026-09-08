Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie) Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie)

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 10:00:00

fin : 2026-11-13 12:00:00

Date(s) :

2026-11-13

L’OSINT désigne la recherche et l’analyse d’informations publiques en ligne. Venez découvrir des outils d’investigation pour explorer le Web autrement et apprendre à décrypter les données numériques.

Intermédiaire, inscription dès le 30 octobre

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie)

L’événement Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie) Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan