UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mont-de-Marsan

Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie) Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

vendredi 13 novembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan

Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie) Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place du 6ème RPI Ma
Adresse
Médiathèque Philippe Labeyrie
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie)

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 10:00:00
fin : 2026-11-13 12:00:00

Date(s) :
2026-11-13

L’OSINT désigne la recherche et l’analyse d’informations publiques en ligne. Venez découvrir des outils d’investigation pour explorer le Web autrement et apprendre à décrypter les données numériques.

Intermédiaire, inscription dès le 30 octobre

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL   .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43  mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie)

L’événement Atelier informAtelier informatique – L’enquête numérique (OSINT)atique – Le web (Copie) Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan

À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)