Atelier informatique achats sur internet Espace Boris Vian Montluçon
Atelier informatique achats sur internet Espace Boris Vian Montluçon samedi 21 mars 2026.
Atelier informatique achats sur internet
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-03-21 2026-06-06
Les achats sur internet.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Internet shopping.
L’événement Atelier informatique achats sur internet Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme