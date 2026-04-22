Atelier informatique Centre culturel Ambille Arette

Arette

Atelier informatique

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 10:00:00

fin : 2026-06-16 12:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Besoin d’un coup de pouce avec le numérique ?

Cet atelier est proposé pour avancer pas à pas prise en main d’un ordinateur, démarches en ligne, découverte d’internet…avec un accompagnement adapté a chacun. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Atelier informatique

L’événement Atelier informatique Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn