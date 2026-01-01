Atelier informatique Créer son calendrier personnalisé avec Canva Espace Boris Vian Montluçon
Atelier informatique Créer son calendrier personnalisé avec Canva Espace Boris Vian Montluçon samedi 17 janvier 2026.
Atelier informatique Créer son calendrier personnalisé avec Canva
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 15:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Atelier informatique de création.
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Creative computer workshop.
L’événement Atelier informatique Créer son calendrier personnalisé avec Canva Montluçon a été mis à jour le 2026-01-06 par Montluçon Tourisme