Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 10:00:00

fin : 2026-11-24 12:00:00

Date(s) :

2026-11-24

Mesurez et améliorez votre niveau à partir de défis apprenants et ludiques à l’aide de l’outil PIX.

Débutant avec notions, inscription dès le 10 novembre

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Pour toute question ou besoin d’aide sur vos outils numériques, contactez le pôle multimédia pour un accompagnement personnalisé.

► Les samedis : entre 10h et 12h

Sur inscription : 05 58 46 09 43 ou mediatheque@montdemarsan-agglo.fr .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques

L’événement Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Mont-de-Marsan