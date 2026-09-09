Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
mardi 24 novembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 10:00:00
fin : 2026-11-24 12:00:00
Date(s) :
2026-11-24
Mesurez et améliorez votre niveau à partir de défis apprenants et ludiques à l’aide de l’outil PIX.
Débutant avec notions, inscription dès le 10 novembre
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Pour toute question ou besoin d’aide sur vos outils numériques, contactez le pôle multimédia pour un accompagnement personnalisé.
► Les samedis : entre 10h et 12h
Sur inscription : 05 58 46 09 43 ou mediatheque@montdemarsan-agglo.fr .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques
L’événement Atelier informatique – Cultiver ses compétences numériques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan 16 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- [Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France et ses métiers, Banque de France – Mont de Marsan, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026
- L’archéologie du livre ancien, Mediathèque Philippe Labeyrie, Mont-de-Marsan 18 septembre 2026