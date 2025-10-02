Atelier Informatique Découverte de Facebook Espace Boris Vian Montluçon
Atelier Informatique Découverte de Facebook Espace Boris Vian Montluçon jeudi 2 octobre 2025.
Atelier Informatique Découverte de Facebook
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 14:00:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Atelier Informatique Découverte de Facebook
.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
Computer workshop: Discovering Facebook
German :
Computerworkshop: Entdeckung von Facebook
Italiano :
Laboratorio di informatica: scoprire Facebook
Espanol :
Taller de informática: Descubrir Facebook
L’événement Atelier Informatique Découverte de Facebook Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme