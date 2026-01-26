Atelier informatique | Devenir ami avec un robot Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Atelier informatique | Devenir ami avec un robot
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Gratuit
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Découverte de Thymio, le petit robot qui réagit aux gestes et à l’environnement. Avec des jeux de lumière, des parcours et des défis, apprendre à programmer et à relever des missions rigolotes !
Pour les 8-10 ans Réservation dès le 17 février au 05 59 64 34 43/
RDV à 10h. Durée 1h30. .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
