Atelier informatique et téléphonie adaptés de 10h30 à 12h Médiathèque Plougastel-Daoulas

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Utiliser les outils informatique et numérique lorsqu’on souffre d’une déficience visuelle, c’est possible ! Les bénévoles de l’association Valentin Haüy vous donnent rendez-vous pour vous présenter la téléphonie adaptée, les lecteurs d’écran, le PC adapté de la médiathèque.

Médiathèque 6 RUE LOUIS NICOLLE 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne 0298375751 https://www.mediatheque-plougastel.net/

Association Valentin Haüy