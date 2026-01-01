Atelier informatique Fablab Pôle Solidaire Les Andelys
Pôle Solidaire 45 bis avenue de la République Les Andelys Eure
Début : 2026-01-15 14:00:00
fin : 2026-01-15 16:00:00
Traquât informatique ? Un atelier pour mieux comprendre, poser ses questions et gagner en autonomie sur votre ordinateur.
L’association les ateliers partagés Fablab vous donne rendez-vous le jeudi 15 janvier de 14h00 à 16h00 au Pôle Solidaire (45 bis Av. de la République).
Gratuit et ouvert à tous
Informations et inscription fablab.al.andelys@free.fr .
Pôle Solidaire 45 bis avenue de la République Les Andelys 27700 Eure Normandie fablab.al.andelys@free.fr
