Atelier informatique Grands débutants 2026 La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Atelier informatique Grands débutants 2026 La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire vendredi 16 janvier 2026.
Atelier informatique Grands débutants 2026
La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
.
La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com
English :
L’événement Atelier informatique Grands débutants 2026 Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral