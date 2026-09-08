Atelier informatique – Le web Les Mails Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Atelier informatique – Le web Les Mails

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 10:00:00

fin : 2026-11-03 12:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Création, utilisation et gestion d’une boîte mail

Débutant avec notions, inscription dès le 20 octobre

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Pour toute question ou besoin d’aide sur vos outils numériques, contactez le pôle multimédia pour un accompagnement personnalisé.

► Les samedis : entre 10h et 12h

Sur inscription : 05 58 46 09 43 ou mediatheque@montdemarsan-agglo.fr .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Atelier informatique – Le web Les Mails

L’événement Atelier informatique – Le web Les Mails Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan