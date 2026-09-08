Atelier informatique – Le web Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Atelier informatique – Le web

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 10:00:00

fin : 2026-10-13 12:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Découverte et pratique de la navigation sur Internet: navigateurs, moteurs de recherche, sites utiles

Débutant, inscription dès le 29 septembre

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Pour toute question ou besoin d’aide sur vos outils numériques, contactez le pôle multimédia pour un accompagnement personnalisé.

► Les samedis : entre 10h et 12h

Sur inscription : 05 58 46 09 43 ou mediatheque@montdemarsan-agglo.fr .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Atelier informatique – Le web

L’événement Atelier informatique – Le web Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan