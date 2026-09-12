Informations pratiques

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE LES APPLICATIONS SUR SMARTPHONE ANDROÏD

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02 2026-11-27

Téléchargez, installez et gérez vos applications Android tout en apprenant à maîtriser simplement le stockage de votre smartphone.

Du téléchargement à la gestion du stockage, découvrez les bases pour installer, utiliser et gérer vos applications Android en toute simplicité. Apprenez à mieux maîtriser votre smartphone et à profiter pleinement de ses fonctionnalités.

Atelier pour adultes. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Download, install, and manage your Android apps while learning how to easily manage your smartphone’s storage.

L’événement ATELIER INFORMATIQUE LES APPLICATIONS SUR SMARTPHONE ANDROÏD Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34