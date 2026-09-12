ATELIER INFORMATIQUE LES APPLICATIONS SUR SMARTPHONE ANDROÏD Béziers
vendredi 2 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER INFORMATIQUE LES APPLICATIONS SUR SMARTPHONE ANDROÏD
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02 2026-11-27
Téléchargez, installez et gérez vos applications Android tout en apprenant à maîtriser simplement le stockage de votre smartphone.
Du téléchargement à la gestion du stockage, découvrez les bases pour installer, utiliser et gérer vos applications Android en toute simplicité. Apprenez à mieux maîtriser votre smartphone et à profiter pleinement de ses fonctionnalités.
Atelier pour adultes. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Download, install, and manage your Android apps while learning how to easily manage your smartphone’s storage.
L’événement ATELIER INFORMATIQUE LES APPLICATIONS SUR SMARTPHONE ANDROÏD Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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