Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 10:00:00

fin : 2026-11-17 12:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Devenez le « directeur artistique » ou le « rédacteur en chef » de vos projets ! Découvrez des outils simples pour donner vie à vos idées et créer facilement textes, images, vidéos et musiques.

Débutant avec notions, inscription dès le 3 novembre

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Pour toute question ou besoin d’aide sur vos outils numériques, contactez le pôle multimédia pour un accompagnement personnalisé.

► Les samedis : entre 10h et 12h

Sur inscription : 05 58 46 09 43 ou mediatheque@montdemarsan-agglo.fr .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative

L’événement Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan