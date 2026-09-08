Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan
mardi 17 novembre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 10:00:00
fin : 2026-11-17 12:00:00
Date(s) :
2026-11-17
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Débutant avec notions, inscription dès le 3 novembre
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Pour toute question ou besoin d’aide sur vos outils numériques, contactez le pôle multimédia pour un accompagnement personnalisé.
► Les samedis : entre 10h et 12h
Sur inscription : 05 58 46 09 43 ou mediatheque@montdemarsan-agglo.fr .
Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr
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English : Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative
L’événement Atelier informatique – L’intelligence artificielle générative Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan
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