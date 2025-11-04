Atelier informatique Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Atelier informatique Mardi 4 novembre, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

Fin : 2025-11-04T14:00:00 – 2025-11-04T16:00:00

Besoin d’aide avec l’informatique ? Charline, la conseillère numérique, vous propose des formations de groupe en commençant de zéro et en évoluant à votre rythme pour vous rendre autonome face au numérique.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 13 24 85 »}]

L’ IA c’est quoi exactement ? C’est dangereux ? Comment faire ? Atelier