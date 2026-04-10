Atelier informatique, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
Atelier informatique, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier vendredi 10 avril 2026.
Atelier informatique Vendredi 10 avril, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-10T14:00:00+02:00 – 2026-04-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-10T14:00:00+02:00 – 2026-04-10T16:00:00+02:00
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A partir de 18 ans.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Formation informatique Atelier
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