Atelier informatique Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Atelier informatique

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2025-09-05 09:30:00

fin : 2025-09-05 11:30:00

2025-09-05

La médiathèque de Ménilles propose des ateliers d’initiation à l’informatique apprendre à envoyer un e-mail, naviguer sur Internet, faire des recherches, et bien plus encore. Un accompagnement simple et convivial pour gagner en autonomie numérique.

Atelier informatique Maîtrisez les outils du quotidien

Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de savoir utiliser les outils numériques. La médiathèque de Ménilles met en place des ateliers informatiques accessibles à tous, quel que soit le niveau.

Ces séances, animées par un bénévole, visent à accompagner les participants pas à pas dans leurs apprentissages :

Envoyer et recevoir un e-mail

Naviguer sur Internet et faire des recherches efficaces

Utiliser un moteur de recherche, repérer les sources fiables

Se familiariser avec un ordinateur ou une tablette

Découvrir les démarches administratives en ligne

Gérer ses fichiers et photos numériques, etc.

Que vous soyez débutant ou souhaitiez simplement gagner en confiance, ces ateliers sont l’occasion d’apprendre dans une ambiance conviviale, à votre rythme. Venez avec vos questions, vos envies, et repartez avec de nouvelles compétences !

Public visé Adulte

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 06 58 02 25 48 .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

