Atelier Informatique Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Atelier Informatique Bibliothèque de Ménilles Ménilles vendredi 16 janvier 2026.
Atelier Informatique
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 09:30:00
fin : 2026-04-03 11:30:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-02-06 2026-03-13 2026-04-03
La médiathèque de Ménilles propose des ateliers d’initiation à l’informatique apprendre à envoyer un e-mail, naviguer sur Internet, faire des recherches, et bien plus encore. Un accompagnement simple et convivial pour gagner en autonomie numérique.
Atelier informatique Maîtrisez les outils du quotidien
Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de savoir utiliser les outils numériques. La médiathèque de Ménilles met en place des ateliers informatiques accessibles à tous, quel que soit le niveau.
Ces séances, animées par un bénévole, visent à accompagner les participants pas à pas dans leurs apprentissages
Envoyer et recevoir un e-mail
Naviguer sur Internet et faire des recherches efficaces
Utiliser un moteur de recherche, repérer les sources fiables
Se familiariser avec un ordinateur ou une tablette
Découvrir les démarches administratives en ligne
Gérer ses fichiers et photos numériques, etc.
Que vous soyez débutant ou souhaitiez simplement gagner en confiance, ces ateliers sont l’occasion d’apprendre dans une ambiance conviviale, à votre rythme. Venez avec vos questions, vos envies, et repartez avec de nouvelles compétences ! .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Informatique
L’événement Atelier Informatique Ménilles a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération