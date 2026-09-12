ATELIER INFORMATIQUE MON SMARTPHONE ANDROÏD & MOI Béziers
mercredi 14 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER INFORMATIQUE MON SMARTPHONE ANDROÏD & MOI
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-10-14 2026-11-24
Découvrez les principales fonctions de votre smartphone et apprenez à les utiliser efficacement.
Wi-Fi, Bluetooth, données mobiles, géolocalisation… Comprenez le rôle de ces fonctionnalités et apprenez à les utiliser efficacement pour mieux maîtriser votre smartphone au quotidien.
Atelier pour adultes. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Discover the main features of your smartphone and learn %E0 how to use them effectively.
L’événement ATELIER INFORMATIQUE MON SMARTPHONE ANDROÏD & MOI Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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