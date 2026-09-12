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AGENDA · Béziers

ATELIER INFORMATIQUE MON SMARTPHONE ANDROÏD & MOI Béziers

mercredi 14 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE MON SMARTPHONE ANDROÏD & MOI

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-10-14 2026-11-24

Découvrez les principales fonctions de votre smartphone et apprenez à les utiliser efficacement.
Wi-Fi, Bluetooth, données mobiles, géolocalisation… Comprenez le rôle de ces fonctionnalités et apprenez à les utiliser efficacement pour mieux maîtriser votre smartphone au quotidien.
Atelier pour adultes.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Discover the main features of your smartphone and learn %E0 how to use them effectively.

L’événement ATELIER INFORMATIQUE MON SMARTPHONE ANDROÏD & MOI Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34

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