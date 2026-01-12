Atelier informatique Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Atelier informatique

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Début : 2026-01-12 14:00:00

fin : 2026-01-12 18:00:00

2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26

Initiation, perfectionnement … Jean-Noël s’adapte à chacun pour vous aider à mieux maîtriser l’ordinateur, internet, …

Tous les lundis de 14h à 18h. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 6 72 13 97 90

