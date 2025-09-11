Atelier informatique pour les seniors Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier informatique pour les seniors Café Cantine Villeneuve-sur-Lot jeudi 11 septembre 2025.
Atelier informatique pour les seniors
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-11
2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13
Venez vous initier à l’informatique.
Cycle de 10 ateliers réservé au 55 ans et plus.
Sur réservation.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Atelier informatique pour les seniors
Come and learn how to use a computer.
Cycle of 10 workshops for people aged 55 and over.
Reservations required.
German : Atelier informatique pour les seniors
Lassen Sie sich in die Welt der Computer einführen.
Zyklus von 10 Workshops für Personen ab 55 Jahren.
Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Venite a imparare a usare il computer.
Ciclo di 10 workshop per persone dai 55 anni in su.
È necessaria la prenotazione.
Espanol : Atelier informatique pour les seniors
Venga y aprenda a utilizar un ordenador.
Ciclo de 10 talleres para mayores de 55 años.
Reserva previa.
