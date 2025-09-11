Atelier informatique pour les seniors Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier informatique pour les seniors

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13

Venez vous initier à l’informatique.

Cycle de 10 ateliers réservé au 55 ans et plus.

Sur réservation.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier informatique pour les seniors

Come and learn how to use a computer.

Cycle of 10 workshops for people aged 55 and over.

Reservations required.

German : Atelier informatique pour les seniors

Lassen Sie sich in die Welt der Computer einführen.

Zyklus von 10 Workshops für Personen ab 55 Jahren.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Venite a imparare a usare il computer.

Ciclo di 10 workshop per persone dai 55 anni in su.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Atelier informatique pour les seniors

Venga y aprenda a utilizar un ordenador.

Ciclo de 10 talleres para mayores de 55 años.

Reserva previa.

