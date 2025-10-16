ATELIER INFORMATIQUE Saint-Étienne-Vallée-Française

ATELIER INFORMATIQUE Saint-Étienne-Vallée-Française jeudi 16 octobre 2025.

ATELIER INFORMATIQUE

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Participation libre

Début : 2025-10-16

fin : 2026-02-19

2025-10-16 2025-11-20 2025-12-18 2026-01-15 2026-02-19 2026-03-19 2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18

Félicien vous accueille au local du Foyer Rural pour vous aider à résoudre vos problèmes informatiques tous les 3èmes jeudis du mois, de 9h30 à 12h30.

Le Foyer rural le Ginestel vous propose un atelier informatique tous les 3èmes jeudis du mois de 9h30 à 12h30, à prix libre.

Félicien vous accueille de nouveau au local pour vous aider à résoudre vos problèmes informatiques !

Rendez-vous au local du Foyer Rural (1er étage au dessus de la crèche). .

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 38 03 71 83 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

English :

Félicien welcomes you to the Foyer Rural premises to help you solve your computer problems every 3rd Thursday of the month, from 9.30am to 12.30pm.

German :

Félicien empfängt Sie im Lokal des Foyer Rural, um Ihnen bei Ihren Computerproblemen zu helfen, und zwar jeden dritten Donnerstag im Monat von 9:30 bis 12:30 Uhr.

Italiano :

Félicien vi accoglie nei locali del Foyer Rural per aiutarvi a risolvere i vostri problemi informatici ogni 3° giovedì del mese, dalle 9.30 alle 12.30.

Espanol :

Félicien le recibe en los locales de Foyer Rural para ayudarle a resolver sus problemas informáticos todos los terceros jueves de mes, de 9.30 a 12.30 horas.

