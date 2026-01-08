Atelier informatique Tardets-Sorholus

Atelier informatique

Salle de la mairie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

2026-01-12

L’atelier informatique est un atelier de sensibilisation à l’outil informatique qui se déroule à Tardets.

Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en informatique ? C’est le moment parfait pour vous lancer. Ouverts à tous, débutants comme curieux, ces ateliers sont adaptés à vos besoins. Sur inscription. .

