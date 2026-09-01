Atelier informatique Tardets-Sorholus
lundi 21 septembre 2026 · Tardets-Sorholus
Informations pratiques
Tardets-Sorholus
Atelier informatique
Salle de la mairie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:30:00
fin : 2026-09-21 16:30:00
Date(s) :
2026-09-21
L’atelier informatique est un atelier de sensibilisation à l’outil informatique qui se déroule à Tardets.
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en informatique ? C’est le moment parfait pour vous lancer. Ouverts à tous, débutants comme curieux, ces ateliers sont adaptés à vos besoins. Sur inscription. .
Salle de la mairie Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47
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English : Atelier informatique
L’événement Atelier informatique Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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