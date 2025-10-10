ATELIER INFORMATIQUE TRANSFÉRER DES PHOTOS Place du Maréchal Joffre Pornichet

Début : 2025-10-10 14:00:00

fin : 2025-10-10 15:30:00

2025-10-10

Atelier informatique dédié au transfert de photos

Transférer des photos ou documents sur l’ordinateur grâce à un téléphone, une clé USB ou un disque dur.



Médiathèque Jacques Lambert

10 octobre

De 14h à 15h30

Non, l’atelier est gratuit.

L’inscription est à effectuer sur ce site Internet.

Site accessible aux personnes à mobilité réduite (accès de plain-pied). .

Place du Maréchal Joffre Médiathèque Jacques Lambert Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 22 22 mediatheque@mairie-pornichet.fr

