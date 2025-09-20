Atelier informatique Médiathèque Val Suran
Atelier informatique Médiathèque Val Suran samedi 20 septembre 2025.
Atelier informatique
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Atelier informatique gratuit le samedi 20 septembre à 11h à la médiathèque de Val Suran.
Avec Didier Morandi. Temps de rencontre et d’échange pour présenter les ateliers et recueillir les besoins des participants pour les séances à venir. .
Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45
English : Atelier informatique
German : Atelier informatique
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier informatique Val Suran a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE