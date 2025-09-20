Atelier informatique Médiathèque Val Suran

Atelier informatique Médiathèque Val Suran samedi 20 septembre 2025.

Atelier informatique

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Atelier informatique gratuit le samedi 20 septembre à 11h à la médiathèque de Val Suran.

Avec Didier Morandi. Temps de rencontre et d’échange pour présenter les ateliers et recueillir les besoins des participants pour les séances à venir. .

Médiathèque 16 Place de la Mairie Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45

English : Atelier informatique

German : Atelier informatique

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier informatique Val Suran a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE