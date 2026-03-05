Atelier infuser la poésie Charleville-Mézières

Atelier infuser la poésie

Maison des Ailleurs 7, quai Arthur Rimbaud Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Lors d’un atelier de création poétique et plastique, Morgane Pieters, restauratrice de livres et arts graphiques, vous invite à découvrir l’univers du livre d’artiste, thème de l’exposition Arthur Rimbaud, entre lisible et visible présentée à la maison des Ailleurs.À partir du poème Poison perdu vous réaliserez un livre d’artiste en forme de sachet de thé, un objet poétique à la frontière entre texte, image et matière.Ce format original vous permettra d’explorer la poésie autrement, en jouant avec la forme, la transparence, la couleur et le geste.Vous expérimenterez différentes techniques de colorisation, la mise en page typographique, ainsi que l’intégration du texte dans l’image. L’atelier invite à la spontanéité, à l’intuition et à l’expression personnelle, sans prérequis artistique.Un moment de création sensible et ludique, pour entrer dans la poésie de Rimbaud par l’expérience et le faire, et repartir avec une œuvre unique.Réservation obligatoire, limité à 10 places.

Maison des Ailleurs 7, quai Arthur Rimbaud Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 70

English :

In a workshop of poetic and plastic creation, Morgane Pieters, book and graphic arts restorer, invites you to discover the world of the artist?s book, the theme of the exhibition Arthur Rimbaud, entre lisible et visible presented at Maison des Ailleursusing the poem Poison perdu as a starting point, you will create an artist?s book in the shape of a tea bag, a poetic object on the boundary between text, image and material.This original format will enable you to explore poetry in a different way, playing with form, transparency, color and gesture.You will experiment with different coloring techniques, typographic layout and the integration of text into image. The workshop is an invitation to spontaneity, intuition and personal expression, with no artistic prerequisites.A moment of sensitive and playful creation, to enter into Rimbaud?s poetry through experience and doing, and leave with a unique work of art.Reservation required, limited to 10 places.

L’événement Atelier infuser la poésie Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-03 par Ardennes Tourisme