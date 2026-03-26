Atelier Infusion Gastronomique La Cabane aux Herbes L’imaginarium Belfort

Atelier Infusion Gastronomique La Cabane aux Herbes

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Assemblez votre infusion gastronomique

Chloé vous invite à explorer l’univers fascinant des plantes et de leurs saveurs. Cet atelier est une expérience immersive qui éveillera vos sens et vous fera découvrir l’art subtil de la tisane gastronomique.

Dès votre arrivée, plongez dans un univers végétal enchanteur. Chloé partagera avec vous son savoir-faire et ses anecdotes, pour vous initier aux secrets des plantes leur cueillette, leur séchage, leurs utilisations, leurs arômes et leurs associations gourmandes.

Vous repartirez avec votre propre tisane ! .

L’imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 40 59 79 sophie@limaginarium-belfort.fr

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English : Atelier Infusion Gastronomique La Cabane aux Herbes

L’événement Atelier Infusion Gastronomique La Cabane aux Herbes Belfort a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)