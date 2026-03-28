Atelier: initiation à la Bande dessinée Dialogues beaux arts Brest

Atelier: initiation à la Bande dessinée

Dialogues beaux arts 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Julien vous propose un atelier d’initiation à la Bande dessinée, pour apprendre à composer les images d’une planche de BD, et la planche dans son ensemble.

C’est le sens de lecture qui sera l’axe principal des ateliers, découvrir les techniques graphiques pour proposer une lecture et une narration fluide.

À partir de propositions d’histoires simples, nous verrons les différentes façons de les illustrer, propre à chacun-e.

Débutant-e-s ou confirmé-e-s en dessin.

Informations pratiques

Pour adultes, ados et enfants à partir de 10 ans

Payant-Matériel fourni

Durée 2 h

Sur inscription .

Dialogues beaux arts 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English : Atelier: initiation à la Bande dessinée

L’événement Atelier: initiation à la Bande dessinée Brest a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue