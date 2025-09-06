Atelier Initiation à la broderie numérique Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-09-06 2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06

Première étape pour apprendre à manier une machine numérique, l’initiation vous permet d’appréhender le fonctionnement de la brodeuse numérique, la préparation des fichiers numériques et les règles de sécurité.

Atelier tous les 1ers samedis du mois.

Atelier animé par Christelle et Françoise. Destiné aux adultes débutants, aux enfants accompagnés à partir de 12 ans. Gratuit sur inscription .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

