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Atelier : initiation à la calligraphie latine, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Seurin-de-Rions · Rions

Atelier : initiation à la calligraphie latine, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Seurin-de-Rions
Adresse
Place de l'Église, 33410 Rions
Ville
33410 Rions
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Atelier : initiation à la calligraphie latine 19 et 20 septembre Église Saint-Seurin-de-Rions Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’art de la calligraphie latine à travers un atelier d’initiation accessible à tous.
Une occasion de s’exercer aux gestes, aux formes et aux rythmes de l’écriture manuscrite.

Église Saint-Seurin-de-Rions Place de l’Église, 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0671760702 https://sauvegarde-de-rions.com Église Saint-Seurin XIIe et XIVe siècle avec de nombreuses modifications au XIXe.
Initiation à la caligraphie

©sauvegarde de RIONS

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