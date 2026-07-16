Atelier : initiation à la calligraphie latine, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Seurin-de-Rions · Rions
Informations pratiques
Atelier : initiation à la calligraphie latine 19 et 20 septembre Église Saint-Seurin-de-Rions Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez l’art de la calligraphie latine à travers un atelier d’initiation accessible à tous.
Une occasion de s’exercer aux gestes, aux formes et aux rythmes de l’écriture manuscrite.
Église Saint-Seurin-de-Rions Place de l’Église, 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0671760702 https://sauvegarde-de-rions.com Église Saint-Seurin XIIe et XIVe siècle avec de nombreuses modifications au XIXe.
Initiation à la caligraphie
©sauvegarde de RIONS
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