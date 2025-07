Atelier « Initiation à la cartomancie » Centre Christine L. La Richardais

Centre Christine L. 19 Rue de la Ville Biais La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

DÉCODEZ VOTRE ANNÉE GRÂCE AU JEU DE 32 CARTES

UN OUTIL PUISSANT ET ACCESSIBLE À TOUS — Y COMPRIS AUX DÉBUTANTS

Et si les cartes pouvaient te révéler les grandes tendances de ton année à venir ?

Le samedi 19 juillet 2025, dans le cadre des Universités de l’été by Christine L, participes à une journée immersive d’initiation au jeu de 32 cartes, un outil de prédiction à la fois simple, précis et profondément révélateur.

Aucune expérience requise cette journée est ouverte à toutes et à tous, même aux débutants.

CE QUE TU VAS DÉCOUVRIR :

– Les bases solides du jeu de 32 cartes

– Les tirages les plus efficaces pour explorer environ une année

– L’art d’écouter son intuition et de lire au-delà des symboles

– Des cas pratiques et des lectures guidées pour t’entraîner

– Un outil précieux pour prendre des décisions éclairées dans ta vie personnelle, professionnelle ou affective

Une journée riche, vivante et inspirante, mêlant structure et spiritualité, pour faire des cartes un véritable guide de clarté intérieure.

INFOS PRATIQUES :

– Lieu Centre Christine L 19 rue de la Ville Biais, La Richardais (35780)

– Horaires de 9h30 à 18h repas inclus

– Tarif 125 € la journée

– Places limitées Réservation obligatoire

POUR T’INSCRIRE :

– 06 79 48 79 60

– jeannetarologue@outlook.fr

L’INTERVENANTE

Cette initiation est animée par Jeanne, Tarologue et cartomancienne confirmée depuis plus de 35 ans, reconnue pour son approche à la fois intuitive, structurée et accessible.

Elle te guidera avec passion et bienveillance pour te transmettre les clés d’un outil qui peut véritablement transformer ton rapport au présent… et à l’avenir.

Jeanne,

Tarologue et cartomancienne confirmée .

Centre Christine L. 19 Rue de la Ville Biais La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 48 79 60

