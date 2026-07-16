Atelier Initiation à la Chocolaterie – Sous marin en chocolat, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Atelier Initiation à la Chocolaterie – Sous marin en chocolat Samedi 18 juillet, 10h00 Autre lieu

CHF 90.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Plongez dans l’univers du chocolat artisanal suisse avec les professionnels de la chocolaterie centenaire à Genève La Bonbonnière.

Partagez un moment unique en famille ou entre amis autour d’une expérience 100% chocolatée de 2h à L’Ecole du Chocolat, composée d’une dégustation des meilleurs chocolats de La Bonbonnière, d’une introduction à l’histoire du chocolat et d’une mise en pratique. Vous réaliserez étape par étape un sous marin en chocolat. Vous découvrirez plusieurs techniques et astuces de chocolaterie artisanale.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/fabriquez-un-sous-marin-en-chocolat-5/ »}] [{« link »: « https://labonbonniere.ch/ateliers-ecole-chocolat-geneve/ »}]

Une immersion à la chocolaterie artisanale unique à Genève

La Bonbonnière