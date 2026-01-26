Atelier Initiation à la Généalogie Cour de la mairie Montmoreau
Atelier Initiation à la Généalogie Cour de la mairie Montmoreau jeudi 16 avril 2026.
Atelier Initiation à la Généalogie
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
.
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 lattrapelecteursdumontmorelien@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Initiation à la Généalogie
L’événement Atelier Initiation à la Généalogie Montmoreau a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme du Sud Charente