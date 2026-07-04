Atelier Initiation à la Géobiologie Parc L’Hêtre Eau Futur La Chapelle-de-Bragny

Informations pratiques

La Chapelle-de-Bragny

Atelier Initiation à la Géobiologie

Parc L’Hêtre Eau Futur 72 Hauterive Le Haut La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Offrez-vous une journée unique pour vous reconnecter à vous-même, à la Terre et au Vivant. Dans le cadre verdoyant et ressourçant du Parc L’Hêtre Eau Futur, cet atelier vous invite à vivre une expérience concrète, intuitive et profonde, accessible à tous !

Sous la guidance bienveillante de David Coste, vous apprendrez à écouter vos perceptions et à interagir avec les énergies invisibles qui nous entourent.

Au programme de cette journée d’exploration

Ressentir avec les mains éveiller et affiner votre sensibilité naturelle.

Apprentissage du ressenti avec les baguettes Découvrir et pratiquer la radiesthésie manuelle.

Initiation au pendule Se familiariser avec cet outil et apprendre à recevoir ses messages.

Recentrer les auras Harmoniser et équilibrer votre propre champ énergétique.

Rencontre avec le Petit Peuple de la nature Ouvrir son cœur à ces êtres discrets et bienveillants.

Détection des différents phénomènes Apprendre à repérer les veines d’eau, failles, et cheminées cosmo-telluriques.

Places limitées ! Afin de garantir la qualité des apprentissages et des échanges, l’atelier est strictement limité à 12 personnes. Réservez vite votre place ! .

Parc L’Hêtre Eau Futur 72 Hauterive Le Haut La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 12 25 18 entredebonnesmains@outlook.com

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L’événement Atelier Initiation à la Géobiologie La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-07-04 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne