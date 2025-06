Atelier Initiation à la gravure – Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 21 juin 2025 15:00

Deux-Sèvres

Atelier Initiation à la gravure Place de l’Hôtel de Ville Musée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Petits et grands, partez à la découverte des collections du musée grâce à

des ateliers créatifs. Après la visite du musée, réalisez votre propre œuvre et rapportez-la chez vous.

Initiation à la gravure (à partir de 12 ans).

Une immersion dans l’art de la gravure vous attend. Créez, imprimez et repartez avec votre création !

Sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Musée

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

English : Atelier Initiation à la gravure

German : Atelier Initiation à la gravure

Italiano :

Espanol : Atelier Initiation à la gravure

L’événement Atelier Initiation à la gravure Bressuire a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Bocage Bressuirais