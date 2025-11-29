Atelier initiation à la guitare Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Atelier initiation à la guitare
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Avec ou sans guitare, vous êtes les bienvenus pour découvrir, écouter, essayer et partager un bon moment !
Atelier d’initiation à la guitare accessible à toutes et à tous.
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English :
With or without a guitar, you’re welcome to discover, listen, try out and share a good time!
Introductory guitar workshop open to all.
