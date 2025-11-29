Atelier initiation à la guitare Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier initiation à la guitare

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Avec ou sans guitare, vous êtes les bienvenus pour découvrir, écouter, essayer et partager un bon moment !

Atelier d’initiation à la guitare accessible à toutes et à tous. .

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 36

With or without a guitar, you’re welcome to discover, listen, try out and share a good time!

Introductory guitar workshop open to all.

