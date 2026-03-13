Atelier Initiation à la Linogravure avec Julie Sappy Les Ovnis Brest

Atelier Initiation à la Linogravure avec Julie Sappy

Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-05-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-09

Découvrez l’art de la linogravure lors de cet atelier et initiez-vous à cette technique artistique accessible et ludique.

Pour vous accompagner, Julie mettra à votre disposition des modèles qu’elle a dessinés, faciles à reproduire et parfaits pour découvrir les bases. Si vous souhaitez réaliser une idée personnelle, vous pouvez également apporter un dessin simple au format A6, que vous pourrez adapter pour la gravure. Tout le matériel sera fourni sur place (linoléum, gouges, encres et papier). Julie vous guidera pas à pas pour graver votre motif et réaliser vos impressions.

A la fin de l’atelier, vous repartirez avec vos propres créations imprimées à la main et la découverte d’une technique artistique à la fois simple et très satisfaisante.

Informations pratiques

Nombre de place limité.

Réservation en ligne.

Durée 2h. .

Les Ovnis 148 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 71 03 04 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Initiation à la Linogravure avec Julie Sappy

L’événement Atelier Initiation à la Linogravure avec Julie Sappy Brest a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue