S’initiez à la linogravure seul ou en duo lors d’un atelier artistique et complice !

Chacun grave une plaque de linoléum avec le motif de son choix des idées seront proposées pour aider l’inspiration à surgir.

Une fois la gravure terminée, place à l’encrage et à l’impression artisanale votre création devient une estampe unique, à offrir ou à garder précieusement.

Un moment créatif et sensoriel à partager, pour découvrir ensemble les gestes de l’impression à la main, développer la motricité et le goût de créer.

Informations pratiques

Nombre de place limité, réservation obligatoire pour chaque personne présente.

Réservation en ligne.

Possibilité de choisir l’option duo adulte-enfant.

Atelier accessible dès 10 ans.

Durée 2h30.

Certains ateliers peuvent être salissants pensez à venir avec des vêtements qui ne craignent rien, même si des blouses sont mises à disposition pour les enfants. .

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 57 57 99 01

