Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest Finistère
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28 2026-04-30
S’initiez à la linogravure seul ou en duo lors d’un atelier artistique et complice !
Chacun grave une plaque de linoléum avec le motif de son choix des idées seront proposées pour aider l’inspiration à surgir.
Une fois la gravure terminée, place à l’encrage et à l’impression artisanale votre création devient une estampe unique, à offrir ou à garder précieusement.
Un moment créatif et sensoriel à partager, pour découvrir ensemble les gestes de l’impression à la main, développer la motricité et le goût de créer.
Informations pratiques
Nombre de place limité, réservation obligatoire pour chaque personne présente.
Réservation en ligne.
Possibilité de choisir l’option duo adulte-enfant.
Atelier accessible dès 10 ans.
Durée 2h30.
Certains ateliers peuvent être salissants pensez à venir avec des vêtements qui ne craignent rien, même si des blouses sont mises à disposition pour les enfants. .
Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 57 57 99 01
