Atelier Initiation à la linogravure Musée des Mômes Brest

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest Finistère

Un atelier artistique tout en douceur pour découvrir les bases de la gravure, en toute sécurité, avec Julie Sappy.

À l’aide d’un simple crayon, les enfants dessinent sur une feuille de polystyrène, un support souple et facile à manipuler. Une fois le motif gravé, place à l’impression on applique une encre spéciale, on presse… et la magie opère ! Le dessin apparaît sur le papier, prêt à être reproduit autant de fois qu’on le souhaite.

Un moment ludique et créatif pour s’initier à l’estampe, tout en développant motricité fine, concentration et imagination.

Informations pratiques

Nombre de place limité, réservation obligatoire pour chaque personne présente.

Réservation en ligne.

Possibilité de choisir l’option duo adulte-enfant.

Atelier accessible de 3 à 6 ans.

Durée 40 minutes.

Certains ateliers peuvent être salissants pensez à venir avec des vêtements qui ne craignent rien, même si des blouses sont mises à disposition pour les enfants. .

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 57 57 99 01

