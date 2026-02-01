Atelier, Initiation à la linogravure La Distylerie Luçon
Atelier, Initiation à la linogravure
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif :
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-27
Un atelier artistique pour petits et grands !
Initiez-vous à la linogravure avec l’artiste Françoise Brouillard de l’Atelier Réorthais. Imaginez, dessinez et gravez votre motif avant de l’imprimer selon les techniques traditionnelles !
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
An art workshop for young and old!
