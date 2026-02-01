Atelier, Initiation à la linogravure La Distylerie Luçon

Atelier, Initiation à la linogravure

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

2026-02-27

Un atelier artistique pour petits et grands !

Initiez-vous à la linogravure avec l’artiste Françoise Brouillard de l’Atelier Réorthais. Imaginez, dessinez et gravez votre motif avant de l’imprimer selon les techniques traditionnelles !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

An art workshop for young and old!

